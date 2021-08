Numeri in chiaro, Sebastiani: «L’alta incidenza dei contagi favorisce la nascita di nuove varianti. È da miopi basarsi solo sui ricoveri» – Il video (Di venerdì 6 agosto 2021) Ad analizzare il bollettino giornaliero dei dati Covid in Italia e la condizione epidemiologica dell’ultimo periodo è il matematico del Cnr Giovanni Sebastiani. «I Numeri di questi giorni mettono in evidenza tre aspetti fondamentali: il primo è senza dubbio il livello di incidenza dei contagi per cui abbiamo raggiunto il picco. Tuttavia non è da trascurare un aspetto: se andiamo a vedere la percentuale dei positivi sui tamponi molecolari questa non sembra evidenziare allo stesso modo un dato di picco. Uno scenario che porta a riconsiderare l’ipotesi che in realtà stiamo perdendo dei positivi. La ragione di questo calo ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 agosto 2021) Ad analizzare il bollettino giornaliero dei dati Covid in Italia e la condizione epidemiologica dell’ultimo periodo è il matematico del Cnr Giovanni. «Idi questi giorni mettono in evidenza tre aspetti fondamentali: il primo è senza dubbio il livello dideiper cui abbiamo raggiunto il picco. Tuttavia non è da trascurare un aspetto: se andiamo a vedere la percentuale dei positivi sui tamponi molecolari questa non sembra evidenziare allo stesso modo un dato di picco. Uno scenario che porta a riconsiderare l’ipotesi che in realtà stiamo perdendo dei positivi. La ragione di questo calo ...

Advertising

Marxtrixx : @_Sillyhound @RoccoTodero I numeri parlano chiaro. Ineccepibile - filippo1176 : @kekko_molise87 @FBiasin Non c’è bisogno del “se” i numeri parlano chiaro… - webrontolo75 : @DiegoFusaro Se può essere più chiaro... mi piacerebbe capire il suo pensiero. Non capisco il confronto tra i numer… - moderatoluca : @ascialpi59 Non ha senso paragonare i numeri assoluti. Devi vedere la percentuale. Se i vaccinati sono 5.000.000 e… - chimeraoscura : @enrico_levi @grigio2 È chiaro dai numeri che il vaccino garantisce minor suscettibilità al contagio,minor contagio… -