“Non lo avrei mai pensato” Michelle Hunziker svela la sua fobia! (Di venerdì 6 agosto 2021) Michelle Hunziker si è concessa alle domande dei fan sui social e nel corso di questa chiacchierata ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita. Tutti pronti per rivedere Michelle Hunziker… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 6 agosto 2021)si è concessa alle domande dei fan sui social e nel corso di questa chiacchierata hato alcuni retroscena sulla sua vita. Tutti pronti per rivedere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

FBiasin : #ValentinoRossi: “Ho deciso di ritirarmi a fine stagione, avrei voluto andare avanti altri 20 o 25 anni ma non è po… - rtl1025 : ??? #ValentinoRossi: 'Mi dispiace un sacco, avrei voluto correre altri 20-25 anni ma purtroppo non è possibile. Però… - CarloCalenda : Nella mia esistenza non ho mai incontrato una persona così vaga, impreparata, superficiale come …@EnricoMichetti. L… - jiaersluvz : @H4ESHINE CNSNSNA NOOO MANNAGGIA IU CHE ALTRO NON VEDEVO NESSUN ALTRX CHE COMMEBTAVA E QUIDNI L’HO FATTO ALTRIMENTI… - permanating_ : @mattiawayne l’avrei messo ma non lo trovavo AHAHAHAH -