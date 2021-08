Non hai il green pass? Stop stipendio se fai questo lavoro (Di sabato 7 agosto 2021) Massima attenzione per quanto riguarda il green pass: sono pronte pene severe tra cui anche lo Stop dello stipendio in alcuni casi Sono e saranno ancora tante le polemiche legate al green pass, soprattutto più nell’immediato post vacanze quando si ritornerà alla routine di tutti. Accantonati gli ombrelloni e la protezione solare, saranno in tantissimi L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 7 agosto 2021) Massima attenzione per quanto riguarda il: sono pronte pene severe tra cui anche lodelloin alcuni casi Sono e saranno ancora tante le polemiche legate al, soprattutto più nell’immediato post vacanze quando si ritornerà alla routine di tutti. Accantonati gli ombrelloni e la protezione solare, saranno in tantissimi L'articolo proviene da Consumatore.com.

MetaErmal : Andare su un palco è il più grande dei privilegi. Entri in contatto con chi hai davanti e per quel tempo tutto hann… - CB_Ignoranza : CORTO MUSO. NON BISOGNA VINCERE DI CENTO. FOTO. MUSETTO DAVANTI. HAI VINTO. ???????? - marattin : Io pubblico una tabella. Uno commenta “ah, hai visto! È la prova che XYZ!”. Io rispondo: “scusi da cosa lo evince?”… - soleluna0309 : @ClassistaC @thadizoo @RenatoVianello @amazzini64 @Confesercenti Forse tu non.hai capito che il vaccinato se lo pre… - cassiamancini : @_sparalesto_ @AtzeniSofia @virginiaraggi Aho! Hai rotto i cojoni sul serio, sei tu che sei venuto a scrivere sotto… -