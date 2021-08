Non è un sogno: oro anche nella 4x100. Jacobs alieno, Tortu miracoloso: britannici piegati al fotofinish (Di venerdì 6 agosto 2021) L'atletica non smette di regalare gioie immense e fino a poco fa completamente impensabili. Dopo aver vinto i 100 metri, la gara regina, con Marcell Jacobs, l'Italia ha schiantato gli avversari anche nella staffetta 4x100 e si è conquistata con merito un'altra medaglia d'oro incredibile, la quinta di questi Giochi olimpici a Tokyo 2020, se consideriamo anche il trionfo di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e di Massimo Stano e Antonella Palmisano nella marcia 20 km. Sembra incredibile, ma gli azzurri hanno vinto anche la staffetta, con un'ultima frazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) L'atletica non smette di regalare gioie immense e fino a poco fa completamente impensabili. Dopo aver vinto i 100 metri, la gara regina, con Marcell, l'Italia ha schiantato gli avversaristaffettae si è conquistata con merito un'altra medaglia d'oro incredibile, la quinta di questi Giochi olimpici a Tokyo 2020, se consideriamoil trionfo di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e di Massimo Stano e AntoPalmisanomarcia 20 km. Sembra incredibile, ma gli azzurri hanno vintola staffetta, con un'ultima frazione ...

ItaliaTeam_it : Non è stato solo un sogno, è tutto vero?? ?? Non smetteremo mai di rivedere l’impresa di Marcell Jacobs. ???… - ItaliaTeam_it : Dal grido di dolore all’urlo di gioia! Ci hai sempre creduto, Gimbo, non ti sei mai arreso e hai coronato il tuo so… - chetempochefa : 'È il sogno che avevo fin da bambino. E sono qui, non so quando riuscirò davvero a realizzare, forse tra una settim… - _godgiven_ : RT @Ri_Ghetto: RAGA PORCA TROIA ORO NELLA STAFFETTA NON CI POSSO CREDERE STO CREPANDO NON CI CREDO UN SOGNO #Tokyo2020 - giuliolaff : Non ci sono parole per queste olimpiadi ragazzi un sogno dopo l'altro la puglia gran bretagna secondi siamo sopra l… -