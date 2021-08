“Non è andato”: l’assenza a Londra che fa gongolare il Milan (Di venerdì 6 agosto 2021) Ilicic si allontana dall’Atalanta, che lo ha escluso dalla lista dei convocati per la sfida di domani contro il West Ham. C’è il Milan. Si avvicina la cessione di Josip Ilicic. L’Atalanta lo ha infatti escluso dalla lista dei convocati per la sfida in programma domani alle ore 16 a Londra contro il West Ham, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 6 agosto 2021) Ilicic si allontana dall’Atalanta, che lo ha escluso dalla lista dei convocati per la sfida di domani contro il West Ham. C’è il. Si avvicina la cessione di Josip Ilicic. L’Atalanta lo ha infatti escluso dalla lista dei convocati per la sfida in programma domani alle ore 16 acontro il West Ham, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

