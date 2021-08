NoLand | la onlus fondata dal medico Maurizio di Giacomo nel Togo | “Ho sentito l’esigenza di donare agli altri almeno un po’ di quanto io avevo ricevuto”

Leggi su tpi

(Di venerdì 6 agosto 2021) Il dottordi, chirurgo generale e vascolare romano, nel 2016 fonda: un’associazione no profit per poter dare alle persone meno fortunate la possibilità di una vita,degna di essere definita tale, nel. L’associazione la fonda insieme al fratello Stefano, fondatore a sua volta di una delle più grandi e importanti aziende italiane di ingegneria e progettazione. Le loro priorità? Salute, istruzione e formazione. In una bellissima intervista di Beatrice Curci su StradeNuove.net, il magazine online di Primavera di Impresa nato come spazio di dibattito per il rilancio delle ...