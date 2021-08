No! La foto del TG3 con le credenziali del centro vaccinale non riguarda l’attacco hacker alla Regione Lazio (Di venerdì 6 agosto 2021) In data 5 agosto 2021 sono circolati alcuni screenshot di un servizio del Tg3 dove viene mostrato l’interno di un centro vaccinale con un cartello riportante utente e password in chiaro. Secondo gli utenti, l’immagine sarebbe riconducibile all’attacco hacker subito dalla Regione Lazio, ma osservando bene le immagini e il video originale del Tg3 si tratta di un centro vaccinale della Regione Lombardia. Per chi ha fretta Il video risale al 6 marzo 2021 e riguarda un servizio del Tg3 con immagini ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 agosto 2021) In data 5 agosto 2021 sono circolati alcuni screenshot di un servizio del Tg3 dove viene mostrato l’interno di uncon un cartello riportante utente e password in chiaro. Secondo gli utenti, l’immagine sarebbe riconducibile alsubito d, ma osservando bene le immagini e il video originale del Tg3 si tratta di undellaLombardia. Per chi ha fretta Il video risale al 6 marzo 2021 eun servizio del Tg3 con immagini ...

