Nel telefono di Laila El Harim le foto del macchinario inceppato che poi l'ha uccisa: «Sapevano tutti, se ne lamentava sempre» (Di venerdì 6 agosto 2021) Le immagini della fustellatrice malfunzionante le aveva scattate lei stessa. Sul telefonino di Laila El Harim, l'operaia di 40 anni morta martedì mattina in un'azienda Modenese dopo essere rimasta intrappolata in un macchinario, gli inquirenti hanno trovato foto della fustellatrice che non funzionava bene. Del macchinario «se ne lamentava spesso», racconta il compagno Manuele Altiero a Repubblica Bologna: «Diceva che la fustellatrice si bloccava, che non andava. E spesso dovevano intervenire gli elettricisti».

