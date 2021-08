Neil Patrick Harris protagonista di una nuova serie Netflix

(Di venerdì 6 agosto 2021)è stato scelto comedi unatv. A breve quindi vedremo l'eclettico e amato attore alle prese con un nuovo ruolo in unatelevisiva comica che gli permetterà di mettere in luce tutte le sue doti attoriali. L'attore, diventato famoso grazie al ruolo di Barney in How I Met Your Mother, interpreterà quindi ildella comedy di otto puntate dal titolo Uncoupled che andrà ad infoltire il catalogonei prossimi mesi....

SaràHarris il protagonista di Uncoupled di Netflix , un nuovo format originale di Darren Star, il papà di Sex and The City ed Emily in Paris . Mentre quest'ultima serie sta per tornare con la ...Harris torna su Netflix ma questa volta in un ruolo meno grottesco del Conte Olaf interpretato in Una serie di sfortunati eventi . L'indimenticato Barney di How I Met Your Mother sarà il ...Sarà Neil Patrick Harris il protagonista di Uncoupled di Netflix, un nuovo format originale di Darren Star, il papà di ...L'ex star di How I Met Your Mother sarà il protagonista della nuova comedy creata dall'ideatore di Emily in Paris: interpreterà un uomo che si ritrova improvvisamente single a 40 anni.