Napoli | tutti negativi i tamponi dopo la positività di Costa

"tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri pomeriggio ai componenti del gruppo squadra". Così il Napoli ha annunciato l'esito del giro di tamponi effettuato nel pomeriggio di ieri e che sono stati comunicati stamattina. Un sospiro di sollievo in casa partenopea dopo la positività di Costa.

