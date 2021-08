Napoli | terremoto nel pomeriggio | lieve scossa scuote la città

(Di venerdì 6 agosto 2021) Trema ladie la provincia,dinel. Unadidi bassa magnitudo, 2.2, si è verificata intorno alle 16:50 con epicentro in mare, tra Lucrino e Baia, come rilevato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano. Tremano i Campi Flegrei Il movimento tellurico è stato avvertito anche in altre località L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Scossa dia Pozzuoli Come riporta l'INGV la scossa di magnitudo 2.2 si è verificata alle ... Qualcuno scrive 'a viasentito boato e movimento' , altri ancora 'Si l'ho sentita a Bacoli ...... da viaa Pozzuoli ad Agnano Pisciarelli, come testimoniato anche da alcuni utenti sulla rete. APPROFONDIMENTI IL SISMA Campi Flegrei, un'altra scossa dinella zona della... MAR EGEO ...Lieve scossa nel golfo di Pozzuolioggi pomeriggio a 3.6 km di profondita’. Lieve scossa di terremoto, oggi pomeriggio, nel golfo di Pozzuoli. L’evento sismico, di magnitudo 2.2, cosi come comunicato d ...Una lieve scossa di terremoto di bassa magnitudo, si è verificata oggi nel pomeriggio intorno alle 16:50 con epicentro in mare, tra Lucrino e Baia, e una magnitudo di 2.2 come rilevato ...