Napoli sfuma l’acquisto di Hincapiè, vicinissimo l’accordo con il Bayer Leverkusen (Di venerdì 6 agosto 2021) Hincapiè verso il Bayer Come riportato da Nicolò Schira attraverso il suo account ufficiale Twitter, Piero Hincapié sarebbe molto vicino al Bayer Leverkusen. Il difensore … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 6 agosto 2021)verso ilCome riportato da Nicolò Schira attraverso il suo account ufficiale Twitter, Piero Hincapié sarebbe molto vicino al. Il difensore … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, CI RISIAMO SFUMA UN'ALTRA TRATTATIVA, NIENTE NAPOLI PER LUI. TIFOSI INFURIATI SUI SOCIAL, PARTE LA C… - gilnar76 : Calciomercato, sfuma l'obiettivo del #Napoli, il difensore andrà in Bundesliga #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - Spazio_Napoli : Calciomercato, sfuma l'obiettivo del Napoli, il difensore andrà in Bundesliga - infoitsport : Napoli, sfuma Kaio Jorge: andrà alla Juventus - infoitsport : Sfuma Kaio Jorge per il Napoli: la cifra dell'offerta vincente -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sfuma Sfuma l'idea Hincapie? Schira svela: "Accordo col Bayer Leverkusen, ecco le cifre" Calciomercato Napoli - Potrebbe sfumare un altro obiettivo di mercato per il Napoli dopo Kaio Jorge. Si tratta di Piero Hincapie , difensore centrale del Tallares monitorato appunto dal club partenopeo. Come rivelato dal collega Nicola Schira via Twitter, il giocatore è ...

Apertura della stazione metro Duomo ... accompagnando i viaggiatori in un percorso che sfuma dal celeste chiaro del giorno all' arancio ... Per la realizzazione di quest'opera, nel cuore di Napoli, profonda 40mt, è stato necessario lavorare ...

Calciomercato, sfuma l'obiettivo del Napoli, il difensore andrà in Bundesliga Spazio Napoli Napoli sfuma l’acquisto di Hincapiè, vicinissimo l’accordo con il Bayer Leverkusen Hincapiè verso il Bayer Come riportato da Nicolò Schira attraverso il suo account ufficiale Twitter, Piero Hincapié sarebbe molto vicino al Bayer ...

Avellino, sfuma il sogno Castaldo. Il bomber firma per la Paganese Attraverso il proprio profilo web ufficiale, la Paganese ha ufficializzato l'acquisto della campagna estiva, si tratta di Luigi Castaldo.

Calciomercato- Potrebbe sfumare un altro obiettivo di mercato per ildopo Kaio Jorge. Si tratta di Piero Hincapie , difensore centrale del Tallares monitorato appunto dal club partenopeo. Come rivelato dal collega Nicola Schira via Twitter, il giocatore è ...... accompagnando i viaggiatori in un percorso chedal celeste chiaro del giorno all' arancio ... Per la realizzazione di quest'opera, nel cuore di, profonda 40mt, è stato necessario lavorare ...Hincapiè verso il Bayer Come riportato da Nicolò Schira attraverso il suo account ufficiale Twitter, Piero Hincapié sarebbe molto vicino al Bayer ...Attraverso il proprio profilo web ufficiale, la Paganese ha ufficializzato l'acquisto della campagna estiva, si tratta di Luigi Castaldo.