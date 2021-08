Napoli, Costa positivo al Covid 19 nonostante la doppia dose di vaccino (Di venerdì 6 agosto 2021) Filippo Costa del Napoli è positivo al Covid 19. La notizia è stata diramata ieri con un comunicato ufficiale da parte della SSCN. Il giocatore non è partito in ritiro per Castel di Sangro e non ha viaggiato con la squadra. Gli azzurri continuano ad allenarsi secondo i protocolli previsti. Emergono maggiori informazioni sulla positività al Covid 19 di Filippo Costa, i dettagli sono forniti dal Corriere del Mezzogiorno: Il terzino sinistro Filippo Costa, che sta svolgendo la preparazione con il Napoli dopo il prestito alla Virtus Entella, ha avuto dei ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 6 agosto 2021) Filippodelal19. La notizia è stata diramata ieri con un comunicato ufficiale da parte della SSCN. Il giocatore non è partito in ritiro per Castel di Sangro e non ha viaggiato con la squadra. Gli azzurri continuano ad allenarsi secondo i protocolli previsti. Emergono maggiori informazioni sulla positività al19 di Filippo, i dettagli sono forniti dal Corriere del Mezzogiorno: Il terzino sinistro Filippo, che sta svolgendo la preparazione con ildopo il prestito alla Virtus Entella, ha avuto dei ...

Advertising

_Carabinieri_ : Controlli nei mari di Ischia dei #Carabinieri Subacquei di Napoli e a bordo di motovedette: denunciati 3 subacquei… - Stellainciel : RT @_Carabinieri_: Controlli nei mari di Ischia dei #Carabinieri Subacquei di Napoli e a bordo di motovedette: denunciati 3 subacquei per p… - FalcionelliFede : RT @_Carabinieri_: Controlli nei mari di Ischia dei #Carabinieri Subacquei di Napoli e a bordo di motovedette: denunciati 3 subacquei per p… - cn1926it : #Costa positivo, il rischio in casa #Napoli è quello di un focolaio – Il Mattino - cn1926it : #Costa rassicura sui social: “Sto bene, non vedo l’ora di tornare ad allenarmi” -