Motomondiale | Gp Stiria Nakagami il più veloce nelle libere

(Di venerdì 6 agosto 2021) SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Il giorno dopo l'annuncio di Valentino Rossi, che a fine stagione lascerà il, è di Takaakiil miglior crono al termine delle due sessioni didel venerdì del GP di. Sul circuito del Red Bull Ring, il pilota giapponese della Honda si piazza davanti a tutti con il tempo di 1'23?805. Seguono gli spagnoli Joan Mir (Suzuki, a 76 millesimi) e Aleix Espargarò (Aprilia, +0?378). Ottavo tempo per il leader del Mondiale Fabio Quartararo; solo sedicesimo crono per Valentino Rossi. Molto bene Dani Pedrosa, 11° al rientro con una wild card per Ktm.Tutti questi tempi ...