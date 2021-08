MotoGP Stiria | FP2 | Savadori porta l' Aprilia al top | Rossi ultimo

Advertising

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - Eurosport_IT : ?? Valentino Rossi annuncia il ritiro #MotoGP | #Rossi | #VR46 | #ValentinoRossi - SkySportMotoGP : MotoGP, GP Stiria: le prove libere in diretta dall'Austria #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #StyrianGP - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2021 #StyrianGP #RedBullRing #Spielberg #Quartararo ha aggiunto: 'Bene sull'asciutto, in difficoltà sul… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2021 #StyrianGP #RedBullRing #Spielberg #Quartararo ha aggiunto: 'Bene sull'asciutto, in difficoltà… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Stiria

Aprilia conferma la propria crescita sul tracciato del Red Bull Ring: davanti a tutti nelle Libere 2, dopo un turno iniziato sotto una pioggia battente e chiuso in condizioni miste con l'asfalto che ...Orari TV: in diretta su SKY e DAZN e in differita TV8 Quartararo come un gatto sotto la pioggia? Ancora una volta, però, è il leader del Mondiale Fabio Quartararo a non trovare la ...MotoGP GP Stiria Red Bull Ring Spielberg Yamaha Monster 2021 - Il leader del Campionato Fabio Quartararo (Yamaha Factory) ha ottenuto l'ottavo tempo nella prima giornata di prove del Gran Premio di St ...Il fine settimana del GP di Stiria non inizia di certo nel migliore dei modi per Francesco Bagnaia, tutt'altro che soddisfatto dalle prestazioni della sua Ducati nella prima sessione di libere: "Siamo ...