MotoGP | risultato FP2 GP Stiria 2021 | Lorenzo Savadori brilla su pista ibrida | fatica Valentino Rossi

(Di venerdì 6 agosto 2021) La seconda sessione di prove libere del Gran Premio diè andata in archivio per lacon il miglior tempo di, capace di interpretare nel migliore dei modi un asfalto variabile ed in costante evoluzione nel corso del turno. Il centauro italiano dell’Aprilia è stato il più veloce del lotto in 1’31?304, quindi oltre 7? più lento rispetto al miglior crono fatto registrare in FP1 in condizioni diasciutta al Red Bull Ring di Spielberg, a testimonianza di una sessione non particolarmente indicativa in termini di prestazioni in vista del prosieguo del fine ...