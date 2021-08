MotoGP | risultato FP1 GP Stiria 2021 | Nakagami il più veloce | Bagnaia fuori dalla top-10 16° Valentino Rossi

(Di venerdì 6 agosto 2021) Dopo ben cinque weekend di pausa, il Motomondiale torna in azione. Le ferie estive sono infatti terminate e verranno spezzate da un double header sul circuito di Spielberg. Nel fine settimana (6-8 agosto) assisteremo al Gran Premio di, aggiunto in calendario per sostituire il GP di Finlandia, cancellato a causa delle complicanze dovute alla pandemia di Covid-19. Un weekend che è stato anticipato da una notizia importante, ovvero l’annuncio del ritiro agonistico dial termine del Mondialedi. Una decisione che ci si attendeva e che si è concretizzata dopo il break ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP risultato

Takaaki Nakagami è stato il più veloce al termine delle prime libere della MotoGP sul circuito austriaco dello Spielberg, dove domenica si corre il gran premio della Stiria. Il pilota giapponese de ...