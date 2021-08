MotoGP, risultati prove libere 1 GP Stiria Spielberg 2021: Nakagami il più veloce, Rossi sedicesimo (Di venerdì 6 agosto 2021) I risultati della prima sessione di prove libere nel GP di Stiria nel mondiale MotoGP. Sul circuito di Spielberg, il più veloce è il giapponese Takaaki Nakagami (Honda) in 1:23.805, davanti agli spagnoli Joan Mir (Suzuki) e Aleix Espargaro (Aprilia), rispettivamente a 76 e 378 millesimi. Ottavo il leader del mondiale Fabio Quartararo (Yamaha), mentre Valentino Rossi, che nella giornata di ieri aveva annunciato il ritiro al termine della stagione, ha chiuso sedicesimo a +1.459 dalla vetta. Buon risultato per Dani Pedrosa, ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Idella prima sessione dinel GP dinel mondiale. Sul circuito di, il piùè il giapponese Takaaki(Honda) in 1:23.805, davanti agli spagnoli Joan Mir (Suzuki) e Aleix Espargaro (Aprilia), rispettivamente a 76 e 378 millesimi. Ottavo il leader del mondiale Fabio Quartararo (Yamaha), mentre Valentino, che nella giornata di ieri aveva annunciato il ritiro al termine della stagione, ha chiusoa +1.459 dalla vetta. Buon risultato per Dani Pedrosa, ...

