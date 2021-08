MotoGP | prove libere GP Stiria 2021 oggi venerdì 6 agosto in tv | orario e come vederle in diretta

(Di venerdì 6 agosto 2021) Il Gran Premio didi, valevole per il decimo appuntamento del Motomondiale, prende il viacon le prime due sessioni di. Alle ore 9:55 i piloti scenderanno pista al Red Bull Ring di Spielberg per le FP1. Alle ore 14:10, invece, sono in programma le seconde. Tutto il Gran Premio disarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che in streaming su Dazn e Sky Go. Sportface.it seguirà la tre giorni al Red Bull Ring con con ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP prove

Poi non se ne fece nulla e decise di continuare la sua carriera inrimandando al futuro il ... correndo alcunedel mondiale Wrc e facendo del Rally di Monza, un appuntamento fisso in ...... come ricordato qualche mese fa da Luca Cordero di Montezemolo, dopo quellegli venne ... Rossi declinò, come comprensibile, essendo all'epoca il pilota da battere in, tanto che avrebbe ...Il programma di oggi venerdì 6 agosto per quanto riguarda le prove libere del Gran Premio di Stiria 2021 di MotoGP al Red Bull Ring.Signore e signori, la lunga pausa estiva si è conclusa! Dopo ben cinque settimane di attesa, infatti, torna il Motomondiale 2021 e ora non dobbiamo fare altro che concentrarci e prepararci per il rush ...