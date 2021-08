MotoGP, Francesco Bagnaia: “Fare qualche giro sul bagnato non ha fatto male” (Di venerdì 6 agosto 2021) Francesco Bagnaia esprime il proprio parere al termine delle prove libere del Gran Premio di Stiria, decima tappa del Mondiale 2021. Il piemontese conclude al quarto posto la FP2, un turno condizionata dalla pioggia. L’alfiere della Ducati ha dichiarato ai microfoni di ‘Sky Sport MotoGP’: “Fare qualche giro sul bagnato non ha fatto male. Il passo è molto buono, sull’asciutto non siamo riusciti a farte bene. Nel 2020 non ho corso qui e nella FP1 ho pagato questo aspetto. Siamo migliorati, purtroppo non sono nella Top10 nella ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021)esprime il proprio parere al termine delle prove libere del Gran Premio di Stiria, decima tappa del Mondiale 2021. Il piemontese conclude al quarto posto la FP2, un turno condizionata dalla pioggia. L’alfiere della Ducati ha dichiarato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “sulnon ha. Il passo è molto buono, sull’asciutto non siamo riusciti a farte bene. Nel 2020 non ho corso qui e nella FP1 ho pagato questo aspetto. Siamo migliorati, purtroppo non sono nella Top10 nella ...

