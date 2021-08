Moto3 | risultati FP1 GP Stiria | Garcia detta il passo | bene gli italiani

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 agosto 2021) Si chiude in quel di Spielberg la prima sessione di prove libere del Gran Premio di, decima prova del Motomondiale 2021. Lo spagnolo Sergio(Aspar)ilcon il crono di 1.37.143 che negli ultimi minuti ha strappato il best lap al britannico John McPhee (Sprinta). Iniziail week-end per i nostri colori. Il già citato Niccolò Antonelli (Esponsorama) ed il nostro Romano Fenati (Max Racing) hanno mostrato un buondurante la sessione di questa mattina. Quinto posto per il primo, settimo per il secondo davanti all’iberico Jaume Masià (KTM), al romagnolo Andrea ...