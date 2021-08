Morte Laila El Harim, c’è un secondo indagato: è il delegato alla sicurezza dell’azienda (Di venerdì 6 agosto 2021) C’è un secondo indagato per la Morte di Laila El Harim, la quarantenne morta all’interno dell’azienda Bombonette di Camposanto, nella Bassa Modenese, dopo essere rimasta incastrata in un macchinario. La procura di Modena, dopo aver iscritto nel registro degli indagati il legale rappresentante dell’azienda che si occupa di packaging, ha aggiunto anche il nipote del legale rappresentante stesso. Nipote che ricopre il ruolo di delegato alla sicurezza dell’azienda. La procura ha inoltre disposto il sequestro ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 agosto 2021) C’è unper ladiEl, la quarantenne morta all’internoBombonette di Camposanto, nella Bassa Modenese, dopo essere rimasta incastrata in un macchinario. La procura di Modena, dopo aver iscritto nel registro degli indagati il legale rappresentanteche si occupa di packaging, ha aggiunto anche il nipote del legale rappresentante stesso. Nipote che ricopre il ruolo di. La procura ha inoltre disposto il sequestro ...

