Morte Davide Astori | il giudice condanna il medico sportivo | “Ha impedito l’accertamento della malattia”

(Di venerdì 6 agosto 2021) A più di 3 anni dalla sua tragica, si torna a parlare di. Il capitanoFiorentina è morto a soli 31 anni nella notte fra il 3 e il 4 marzo 2018. Il calciatore era stato ritrovato senza vita la sera primapartitasua squadra contro l’Udinese e i risultati dell’autopsia avevano reso noto che il decesso era avvenuto per via di una cardiomiopatia aritmogena silente. Ora pare che laavrebbe potuto essere diagnosticata e si parla quindi di “errore del”....

... di tutti gli abruzzesi e dei connazionali che trovarono lain quella miniera, nel giorno in ..."Marcinelle per non dimenticare" e "Minatori vittime del Bois du Casier - Marcinelle"...... " Gli occhi di Liborio" , il film documentario ispirato al romanzo "Vita,e miracoli di ... La colonna sonora è a cura del MaestroCavuti. Nel corso del film, che vede protagonista l'autore ...A più di 3 anni dalla sua tragica morte, si torna a parlare di Davide Astori. Il capitano della Fiorentina è morto a soli 31 anni nella notte fra il 3 e il 4 marzo 2018. Il calciatore era stato ritrov ...La morte di Davide Astori si sarebbe potuta evitare se il medico avesse eseguito una giusta diagnosi: così il gup di Firenze, Pezzutti ...