Monaco-Nantes venerdì 6 agosto | ore 21 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 6 agosto 2021) Riparte la Ligue 1, prima di tutti gli altri grandi campionati europei, e la gara d’esordio della nuova stagione avrà luogo tra ildi Kovac e ildi Koumbouarè. Monegaschi che hanno esordito bene in Champions league andando a vincere nettamente sul campo dello Sparta Praga. Un 2 a 0 firmato Volland e Tchouameni, un gol per tempo per InfoBetting: Scommesse Sportive e

footmercato : ?? Le XI de Nantes contre Monaco : Lafont - Appiah, Castelletto, Pallois, Fabio - Moutoussamy, Girotto - Pereira de… - nantes41 : RT @lequipe: La composition de Nantes Lafont (cap.) - Fabio, Castelletto, Pallois, Appiah - Girotto, Moutoussamy - Kolo Muani, Blas, Simon… - MichaoRossit : AS Monaco - FC Nantes formazioni su - Bapt_4_4 : RT @lequipe: La composition de Nantes Lafont (cap.) - Fabio, Castelletto, Pallois, Appiah - Girotto, Moutoussamy - Kolo Muani, Blas, Simon… - BLAIRYOlivier : RT @lequipe: La composition de Nantes Lafont (cap.) - Fabio, Castelletto, Pallois, Appiah - Girotto, Moutoussamy - Kolo Muani, Blas, Simon… -

Commenta per primo( calcio d'inizio alle ore 21 ) è l'anticipo della prima giornata di campionato nella Ligue 1 francese. I padroni di casa allenati da Niko Kovac (ex Bayern), arrivati terzi nella ...Ad aprire la nuova stagione saranno, mentre sabato saranno due gli incontri in programma, Lione - Brest e Troyes - Paris Saint Germain. Due anche le partite in onda domenica, Metz - ...