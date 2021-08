Modena, operaia morta: procura iscrive legale azienda nel registro indagati (Di venerdì 6 agosto 2021) Si continua ad indagare sulla morte dell’operaia 40enne rimasta incastrata in un macchinario. L’ispettorato Nazionale del lavoro ha inviato una relazione dopo aver visionato l’impianto al Ministro del Lavoro Andrea Orlando Secondo alcune indiscrezioni riportate dall’Ansa, la procura di Modena avrebbe inserito nel registro degli indagati il legale che attualmente rappresenta l’azienda la Bombonette di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 6 agosto 2021) Si continua ad indagare sulla morte dell’40enne rimasta incastrata in un macchinario. L’ispettorato Nazionale del lavoro ha inviato una relazione dopo aver visionato l’impianto al Ministro del Lavoro Andrea Orlando Secondo alcune indiscrezioni riportate dall’Ansa, ladiavrebbe inserito neldegliilche attualmente rappresenta l’la Bombonette di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

fattoquotidiano : Un’operaia 40enne è rimasta incastrata in un macchinario e ha perso la vita [di Romana Allegra Monti] - news_modena : Operaia morta alla Bombonette di Camposanto, sciopero per oltre 50 aziende nel Modenese: “Esigiamo risposte per i l… - Lunadargento5 : RT @confundustria: Camposanto Modena Aveva 40 anni e faceva l'operaia. Questa mattina una fustellatrice l'ha uccisa. Non troverete la not… - sant_px : RT @confundustria: Camposanto Modena Aveva 40 anni e faceva l'operaia. Questa mattina una fustellatrice l'ha uccisa. Non troverete la not… - Perla19733917 : RT @confundustria: Camposanto Modena Aveva 40 anni e faceva l'operaia. Questa mattina una fustellatrice l'ha uccisa. Non troverete la not… -