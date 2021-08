Milik | brutte notizie sul recupero | le parole di Sampaoli

(Di venerdì 6 agosto 2021)per Arkadiusz. Ildel centrocampista polacco procede più lentamente del previsto. L'attaccante ex Napoli ha saltato gli Europei a causa di un infortunio occorso durante l'ultima giornata dello scorso campionato. L'allenatore dell'Olympique Marsiglia Jorgeha parlato della situazione fisica dell'attaccante nel corso della conferenza stampa: "tornerà ad allenarsi in gruppo tra un mese e mezzo, il suo stop è stato più lungo del previsto".

