Milano, violenze e abusi in aumento: 30 casi al giorno (Di venerdì 6 agosto 2021) Milano - 'Codici rossi', violenze sessuali, maltrattamenti, stalking e abbandono di minori: sono una trentina al giorno i casi registrati nell'ultima settimana dal dipartimento fasce deboli della ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 6 agosto 2021)- 'Codici rossi',sessuali, maltrattamenti, stalking e abbandono di minori: sono una trentina alregistrati nell'ultima settimana dal dipartimento fasce deboli della ...

0x800a : RT @LaFrauMi1: Violenze a abusi in aumento a Milano, 30 casi al giorno La gente sta impazzendo. Trovare una persona in asse, è sempre più… - LaFrauMi1 : Violenze a abusi in aumento a Milano, 30 casi al giorno La gente sta impazzendo. Trovare una persona in asse, è se… - AnsaLombardia : Violenze a abusi in aumento a Milano, 30 casi al giorno. Mannella, Covid è causa esplosione malessere e depressione… - qn_giorno : #Milano, violenze e abusi in aumento: 30 casi al giorno - Roberta35007 : RT @open_migration: ??'Delle pene senza delitti'. Autolesionismo, assistenza sanitaria negata e abusi in divisa. Sono solo alcune delle prob… -