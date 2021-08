Milan, visite mediche per Hauge con l’Eintracht Francoforte (Di venerdì 6 agosto 2021) Jens-Petter Hauge lascerà il Milan e sarà un giocatore dell’Eintracht Francoforte. Il giovane esterno norvegese è atteso in Germania per sostenere le visite mediche col suo nuovo club. Il giocatore si trasferirà con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 6 agosto 2021) Jens-Petterlascerà ile sarà un giocatore del. Il giovane esterno norvegese è atteso in Germania per sostenere lecol suo nuovo club. Il giocatore si trasferirà con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

