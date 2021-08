Milan-Ilicic, arriva l’apertura dell’Atalanta per il prestito oneroso (Di venerdì 6 agosto 2021) Ad una settimana dall’inizio del nuovo campionato, il Milan tenta di irrobustire la proprio rosa viste anche le sfide di Champions che lo attenderanno, con il possibile inserimento di Joseph Ilicic, trequartista dell’Atalanta classe 1988. Un matrimonio che potrebbe svolgersi secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport. Lo sloveno gradirebbe l’opzione Diavolo, la Dea dal canto suo, nonostante una prima chiusura totale, ha oggi aperto ad un prestito oneroso. I rossoneri, però, non sarebbero propensi a questo tipo di formula per motivi finanziari. I primi passi sono stati fatti dalla società ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 6 agosto 2021) Ad una settimana dall’inizio del nuovo campionato, iltenta di irrobustire la proprio rosa viste anche le sfide di Champions che lo attenderanno, con il possibile inserimento di Joseph, trequartistaclasse 1988. Un matrimonio che potrebbe svolgersi secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport. Lo sloveno gradirebbe l’opzione Diavolo, la Dea dal canto suo, nonostante una prima chiusura totale, ha oggi aperto ad un. I rossoneri, però, non sarebbero propensi a questo tipo di formula per motivi finanziari. I primi passi sono stati fatti dalla società ...

