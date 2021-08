Milan, il regalo per Pioli è Ilicic: c’è l’accordo con il calciatore (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Milan è pronto a regalare a Stefano Pioli un trequartista all’altezza. Negli ultimi giorni il club rossonero ha pensato anche a Ramsey della Juventus, ma il calciatore gallese non convince per un aspetto fisico ma anche di ingaggio. Il club rossonero ha così deciso di accelerare per Josip Ilicic, sarà con ogni probabilità il prossimo acquisto del Milan. Il classe 1988 è in uscita dall’Atalanta, la conferma della cessione è arrivata direttamente dall’allenatore Gasperini. Si tratta di una cessione importante per i nerazzurri, ma inevitabile considerando le ambizioni del ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 6 agosto 2021) Ilè pronto a regalare a Stefanoun trequartista all’altezza. Negli ultimi giorni il club rossonero ha pensato anche a Ramsey della Juventus, ma ilgallese non convince per un aspetto fisico ma anche di ingaggio. Il club rossonero ha così deciso di accelerare per Josip, sarà con ogni probabilità il prossimo acquisto del. Il classe 1988 è in uscita dall’Atalanta, la conferma della cessione è arrivata direttamente dall’allenatore Gasperini. Si tratta di una cessione importante per i nerazzurri, ma inevitabile considerando le ambizioni del ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan regalo Caccia al trequartista: Pioli in attesa del regalo Il mercato del Milan è attualmente fermo, almeno all'apparenza. La società lavora sotto traccia e dopo aver ultimato la cessione di Hauge si potrebbe entrare nel vivo della trattativa per il ...

Maldini - Diaz - Leao al Naranja per un 1° tempo brillante ... esattamente come Dani Olmo aveva omaggiato Donnarumma dello stesso regalo. Per essere chiari, in ... In un Milan ambizioso, Saelemaekers può giocare a vita, ma solo come riserva preziosa , capace di ...

Caccia al trequartista: Pioli in attesa del regalo MilanLive.it Milan, il regalo per Pioli è Ilicic: c’è l’accordo con il calciatore Il Milan è pronto a regalare a Stefano Pioli un trequartista all’altezza. Negli ultimi giorni il club rossonero ha pensato anche a Ramsey della Juventus, ma il calciatore gallese non convince per un a ...

Di Marzio: “Ilicic ha l’accordo con il Milan: affare da ultimi giorni, con l’Atalanta ora…” Josip Ilicic è sempre più lontano dall’Atalanta. Era stato proprio Gasperini a parlare del probabile addio, su di lui c’è il Milan ma le prime proposte sono state rifiutate, come vi avevamo raccontato ...

