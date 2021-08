Milan, Ancelotti ha scaricato il colpo che Maldini sogna da tempo (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Milan è pronto a sferrare l’attacco per un colpo importante, scaricato da Carlo Ancelotti e fuori dai piani del Real Madrid. In casa Milan si guarda al mercato, quello che si potrà fare per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Le idee non mancano, ma tutto è estremamente legato alla situazione economica Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 6 agosto 2021) Ilè pronto a sferrare l’attacco per unimportante,da Carloe fuori dai piani del Real Madrid. In casasi guarda al mercato, quello che si potrà fare per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Le idee non mancano, ma tutto è estremamente legato alla situazione economica Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ildpaa : RT @Kidbuucchinaro: @GarauPina @ildpaa io direi 07-18 come periodo, l'ultimo milan di ancelotti è stato aberrante con gente super bollita e… - Kidbuucchinaro : @GarauPina @ildpaa io direi 07-18 come periodo, l'ultimo milan di ancelotti è stato aberrante con gente super bolli… - PierangeloRiga1 : @BettoMandolini @Sergio37075361 Nemmeno nel milan di capello e manco in quello di Ancelotti. E probabilmente nemmen… - fant_chia_amor : RT @ScoutismoRS: 'Oggi però il giocatore vuole convincere Ancelotti e solo se dovesse bocciarlo cercherà una nuova squadra a fine mercato.… - ScoutismoRS : 'Oggi però il giocatore vuole convincere Ancelotti e solo se dovesse bocciarlo cercherà una nuova squadra a fine me… -