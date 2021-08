Migranti, 500 profughi in attesa di un porto. In 300 trasferiti da Lampedusa (Di venerdì 6 agosto 2021) Continua l'odissea delle oltre 500 persone a bordo della Ocean Viking che, in queste ore, sta chiedendo alle autorità marittime che le venga assegnato un porto sicuro dove poter attraccare. Da diversi ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 6 agosto 2021) Continua l'odissea delle oltre 500 persone a bordo della Ocean Viking che, in queste ore, sta chiedendo alle autorità marittime che le venga assegnato unsicuro dove poter attraccare. Da diversi ...

Advertising

geo_others : @GiancarloDeRisi Infatti il resort di lampedusa con un cesso ogni 500 migranti è considerato un hotel a 5 stelle (… - GiovanniMarras4 : RT @ClaudioDeglinn2: Migranti, 2.500 arrivi in una settimana: caos nei centri, fughe e rischio contagio Covid altissimo..sicurezza NAZIONAL… - ChurchOfVerity : RT @ClaudioDeglinn2: Migranti, 2.500 arrivi in una settimana: caos nei centri, fughe e rischio contagio Covid altissimo..sicurezza NAZIONAL… - cavaliereultimo : RT @ClaudioDeglinn2: Migranti, 2.500 arrivi in una settimana: caos nei centri, fughe e rischio contagio Covid altissimo..sicurezza NAZIONAL… - fisco24_info : Migranti: nuovo record di sbarchi in Gb attraverso la Manica: Quasi 500 persone in un giorno da Francia, 10.000 nel… -