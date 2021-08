Michele Quaroni sarà il nuovo ambasciatore italiano in Egitto (Di venerdì 6 agosto 2021) Giovedì il Consiglio dei ministri ha nominato i nuovi ambasciatori italiani in Egitto, Turchia, Iraq, Guinea e Congo, rispettivamente Michele Quaroni, Giorgio Marrapodi, Maurizio Greganti, Stefano Pontesilli e Luigi Diodati. Quella di Quaroni, attualmente vice rappresentante permanente italiano presso l’Unione Leggi su ilpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Giovedì il Consiglio dei ministri ha nominato i nuovi ambasciatori italiani in, Turchia, Iraq, Guinea e Congo, rispettivamente, Giorgio Marrapodi, Maurizio Greganti, Stefano Pontesilli e Luigi Diodati. Quella di, attualmente vice rappresentante permanentepresso l’Unione

Advertising

ilpost : Michele Quaroni sarà il nuovo ambasciatore italiano in Egitto - framazza4 : RT @PossibileIt: Ieri la nomina del nuovo ambasciatore italiano in Egitto: Michele Quaroni, oggi numero 2 alla rappresentanza presso l'UE.… - Chandramas : RT @PossibileIt: Ieri la nomina del nuovo ambasciatore italiano in Egitto: Michele Quaroni, oggi numero 2 alla rappresentanza presso l'UE.… - FrancoBianc : RT @PossibileIt: Ieri la nomina del nuovo ambasciatore italiano in Egitto: Michele Quaroni, oggi numero 2 alla rappresentanza presso l'UE.… - CiaobyDany : RT @PossibileIt: Ieri la nomina del nuovo ambasciatore italiano in Egitto: Michele Quaroni, oggi numero 2 alla rappresentanza presso l'UE.… -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Quaroni In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Agosto: Scuola, governo flop. Draghi diserta ancora. Green pass Al termine della riunione a Palazzo Chigi, è stato stabilito che al Cairo andrà Michele Quaroni, mentre ad Ankara l'ambasciatore italiano sarà Giorgio Marrapodi. A Baghdad […] di RQuotidiano L'...

Un nuovo ambasciatore italiano al Cairo. È Michele Quaroni Il suo sostituto sarà l'ambasciatore Michele Quaroni, che oggi è numero due alla rappresentanza presso la Ue. La sede egiziana è molto delicata perché i rapporti fra Italia ed Egitto in questi anni ...

Un nuovo ambasciatore italiano al Cairo. È Michele Quaroni La Repubblica Di Maio ha deciso: Diodati in Congo dopo Attanasio Luce verde dal Consiglio dei ministri alle nomine dei nuovi ambasciatori in Egitto, Turchia, Iraq, Guinea e Repubblica Democratica del Congo proposti dal ministro Luigi Di Maio (nella foto). Al termin ...

Un nuovo ambasciatore italiano al Cairo. È Michele Quaroni Nella delicata sede dell'Egitto, con cui i rapporti sono ancora tesi a causa del caso Regeni, va numero due alla rappresentanza presso la Ue. In Turchia ...

Al termine della riunione a Palazzo Chigi, è stato stabilito che al Cairo andrà, mentre ad Ankara l'ambasciatore italiano sarà Giorgio Marrapodi. A Baghdad […] di RQuotidiano L'...Il suo sostituto sarà l'ambasciatore, che oggi è numero due alla rappresentanza presso la Ue. La sede egiziana è molto delicata perché i rapporti fra Italia ed Egitto in questi anni ...Luce verde dal Consiglio dei ministri alle nomine dei nuovi ambasciatori in Egitto, Turchia, Iraq, Guinea e Repubblica Democratica del Congo proposti dal ministro Luigi Di Maio (nella foto). Al termin ...Nella delicata sede dell'Egitto, con cui i rapporti sono ancora tesi a causa del caso Regeni, va numero due alla rappresentanza presso la Ue. In Turchia ...