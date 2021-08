Metroid Dread ci immerge nell' oscura storia in un nuovo trailer

(Di venerdì 6 agosto 2021) A ottobre, i fan dipotranno mettere le mani sulper Switch, uncapitolo della saga annunciato nel corso del Nintendo Direct all'E3 2021.è un seguito diretto diFusion, uscito nel 2002, e conclude la saga in cinque parti dedicata al misterioso destino interconnesso della cacciatrice di taglie Samus e dei, che ha avuto inizio con il primoper NES. Di recente, Nintendo ha pubblicato unteasergiapponese ...

A ottobre, i fan di Metroid potranno mettere le mani sul nuovo Metroid Dread per Switch, un nuovo capitolo della saga annunciato nel corso del Nintendo Direct all'E3 2021. Metroid Dread è un seguito d ...Metroid festeggia i suoi trentacinque anni e con Dread alle porte ricordiamo l'importanza di Samus Aran e l'origine dei Metroidvania.