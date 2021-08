Messi PSG, l’argentino ha detto sì: i dettagli del contratto (Di venerdì 6 agosto 2021) Lionel Messi ha detto sì al Paris Saint Germain: ecco l’indiscrezione dalla Francia e la durata del contratto con i parigini Lionel Messi avrebbe detto sì al PSG. Come riportato da RMC Sport, non ci sarebbe già l’accordo tra l’argentino e i parigini ma Messi avrebbe dato il suo assenso a trasferirsi sotto la Tour Effeil. contratto di due anni per Messi con l’opzione di una terza stagione a determinate condizioni. Messi ritroverebbe Neymar e se dovesse restare Mbappé – cercato dal Real Madrid – si vedrebbe uno dei tridenti ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Lionelhasì al Paris Saint Germain: ecco l’indiscrezione dalla Francia e la durata delcon i parigini Lionelavrebbesì al PSG. Come riportato da RMC Sport, non ci sarebbe già l’accordo trae i parigini maavrebbe dato il suo assenso a trasferirsi sotto la Tour Effeil.di due anni percon l’opzione di una terza stagione a determinate condizioni.ritroverebbe Neymar e se dovesse restare Mbappé – cercato dal Real Madrid – si vedrebbe uno dei tridenti ...

