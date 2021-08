“Messi-Psg, è fatta, presto l’annuncio”. Un membro della famiglia Al Thani su Twitter (Di sabato 7 agosto 2021) Detto, fatto. Ora è più chiaro il motivo della rottura tra il Barcellona e Lionel Messi. Una di quelle magnifiche storie ipocrite che costellano il calcio che – come disse Benitez – è bugia. E quindi è bugia che Laporta e i suoi non avessero studiato bene i conti del Barcellona. È bugia che Messi avrebbe dato l’ok al rinnovo quinquennale con il Barça. La verità è chiara adesso. Messi a eva l’accordo col Psg. Un accordo ovviamente da nababbi, con una cifra che balla dai 35 a i 40 milioni di euro annui per due stagioni più l’opzione per la terza. L’annuncia su Twitter di un membro ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 agosto 2021) Detto, fatto. Ora è più chiaro il motivorottura tra il Barcellona e Lionel. Una di quelle magnifiche storie ipocrite che costellano il calcio che – come disse Benitez – è bugia. E quindi è bugia che Laporta e i suoi non avessero studiato bene i conti del Barcellona. È bugia cheavrebbe dato l’ok al rinnovo quinquennale con il Barça. La verità è chiara adesso.a eva l’accordo col Psg. Un accordo ovviamente da nababbi, con una cifra che balla dai 35 a i 40 milioni di euro annui per due stagioni più l’opzione per la terza. L’annuncia sudi un...

