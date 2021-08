'Messi, offerta shock dal Psg: 40 milioni all'anno' (Di venerdì 6 agosto 2021) PARIGI (Francia) - Il Paris Saint - Germain sarebbe molto vicino al Leo Messi, appena congedatosi ufficialmente dal Barcellona : lo scrive il sito del quotidiano sportivo francese L'Equipe. Il club ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 agosto 2021) PARIGI (Francia) - Il Paris Saint - Germain sarebbe molto vicino al Leo, appena congedatosi ufficialmente dal Barcellona : lo scrive il sito del quotidiano sportivo francese L'Equipe. Il club ...

Ultime Notizie dalla rete : Messi offerta 'Messi, offerta shock dal Psg: 40 milioni all'anno' L'arrivo di Messi però potrebbe complicare l'operazione di rinnovo di contratto per Mbappé, che fino a ieri era prioritaria. L'accordo con il Psg della punta francese è in scadenza nel 2022.

"Messi, offerta shock dal Psg: 40 milioni all'anno" PARIGI (Francia) - Il Paris Saint-Germain sarebbe molto vicino al Leo Messi, appena congedatosi ufficialmente dal Barcellona: lo scrive il sito del quotidiano sportivo francese L'Equipe. Il club parig ...

