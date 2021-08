Messi lascia il Barcellona, la reazione dei giornali esteri: “drama” [FOTO] (Di venerdì 6 agosto 2021) La stampa spagnola è sotto shock: il Barcellona ha annunciato il divorzio con Leo Messi. Le parti non hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto, l’argentino adesso è libero di firmare per un’altra squadra. Si tratta di un addio gravissimo per il club blaugrana che dovrà rinunciare ad un uomo simbolo ed uno dei migliori calciatori in circolazione. La squadra in pole per assicurarsi le prestazioni della Pulce è il Psg, il club francese è pronto a mettere sul piatto una cifra altissima per accontentare le richieste di Messi. Nel frattempo le reazioni della stampa sono state durissime. “drama”, titola Sport. ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 6 agosto 2021) La stampa spagnola è sotto shock: ilha annunciato il divorzio con Leo. Le parti non hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto, l’argentino adesso è libero di firmare per un’altra squadra. Si tratta di un addio gravissimo per il club blaugrana che dovrà rinunciare ad un uomo simbolo ed uno dei migliori calciatori in circolazione. La squadra in pole per assicurarsi le prestazioni della Pulce è il Psg, il club francese è pronto a mettere sul piatto una cifra altissima per accontentare le richieste di. Nel frattempo le reazioni della stampa sono state durissime. “”, titola Sport. ...

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? #Messi lascia il #Barcellona - Eurosport_IT : ?????? Clamoroso, ma vero: Leo Messi lascia il Barcellona dopo 21 anni! ? - PIERPARDO : Come diceva Woody Allen (o forse in realtà era #Ionesco), @ValeYellow46 lascia le moto, #Messi il #Barca e neanche… - MazzinoPietro : Io questa estate di addii e cambiamenti non riesco a sopportarla. I fratelli Gasol, Scola… adesso Rossi e Messi che… - infoitsport : Messi lascia il Barcellona: tifosi disperati di fronte alla sede blaugrana - Sportmediaset -