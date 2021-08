Messi lascia il Barcellona: la protesta dei tifosi all’esterno del Camp Nou (Di venerdì 6 agosto 2021) L’addio di Messi al Barcellona è stato accolto con tristezza dai tifosi blaugrana, che vedono la fine di un’era, di una leggenda. Tanti tifosi catalani nella notte si sono riuniti all’esterno del Camp Nou per manifestare il proprio disappunto per l’addio di Lionel Messi. Più tristezza che rabbia da parte dei tifosi radunati nei pressi dello stadio. Tutti con la maglia numero 10 dell’argentino. In molti di loro erano in lacrime. Alle 11.00 è prevista la conferenza stampa di Laporta che spiegherà maggiori cose su questa vicenda. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 6 agosto 2021) L’addio dialè stato accolto con tristezza daiblaugrana, che vedono la fine di un’era, di una leggenda. Tanticatalani nella notte si sono riunitidelNou per manifestare il proprio disappunto per l’addio di Lionel. Più tristezza che rabbia da parte deiradunati nei pressi dello stadio. Tutti con la maglia numero 10 dell’argentino. In molti di loro erano in lacrime. Alle 11.00 è prevista la conferenza stampa di Laporta che spiegherà maggiori cose su questa vicenda. Foto: Twitter ...

