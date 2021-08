‘Messi ha scelto il Psg’: news su offerta, contratto, ingaggio (Di venerdì 6 agosto 2021) Leo Messi verso il Paris Saint Germain, pronto ad offrire un contratto faraonico all’argentino che ha detto addio al Barcellona. La stampa spagnola e quella francese accendono i riflettori sui contatti tra Messi e il Psg, con tanto di cifre, ingaggio e durata dell’accordo. Secondo Le Parisien, Messi ha scelto il club parigino e ha espresso la volontà di giocare all’ombra della Torre Eiffel: Jorge Messi, padre del calciatore, lo ha detto chiaro e tondo a Nasser Al Khelaifi, patron del Psg. L’Equipe snocciola i dettagli del contratto sul tavolo: 40 milioni di ingaggio a stagione per un accordo biennale, con ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 agosto 2021) Leo Messi verso il Paris Saint Germain, pronto ad offrire unfaraonico all’argentino che ha detto addio al Barcellona. La stampa spagnola e quella francese accendono i riflettori sui contatti tra Messi e il Psg, con tanto di cifre,e durata dell’accordo. Secondo Le Parisien, Messi hail club parigino e ha espresso la volontà di giocare all’ombra della Torre Eiffel: Jorge Messi, padre del calciatore, lo ha detto chiaro e tondo a Nasser Al Khelaifi, patron del Psg. L’Equipe snocciola i dettagli delsul tavolo: 40 milioni dia stagione per un accordo biennale, con ...

