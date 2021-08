Messi, ecco cosa ha detto Guardiola sulla posizione del Manchester City (Di venerdì 6 agosto 2021) L’addio di Leo Messi al Barcellona ha ormai spiazzato tutti. Ora però quale sarà il futuro della pulce? Come sappiamo, il PSG è la squadra più indicata all’acquisto dell’argentino anche se nelle ultime ore si è parlato, ovviamente, anche del Manchester City di Guardiola. I Citizens, insieme ai francesi, sono tra le poche squadre in grado di permetterselo ma le parole di Guardiola potrebbero escludere gli inglesi dalla corsa a Messi. L’allenatore spagnolo ha infatti commentato così: “Non è assolutamente nei nostri piani. Abbiamo preso Grealish, indosserà la 10 perché siamo convinti di ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 agosto 2021) L’addio di Leoal Barcellona ha ormai spiazzato tutti. Ora però quale sarà il futuro della pulce? Come sappiamo, il PSG è la squadra più indicata all’acquisto dell’argentino anche se nelle ultime ore si è parlato, ovviamente, anche deldi. I Citizens, insieme ai francesi, sono tra le poche squadre in grado di permetterselo ma le parole dipotrebbero escludere gli inglesi dalla corsa a. L’allenatore spagnolo ha infatti commentato così: “Non è assolutamente nei nostri piani. Abbiamo preso Grealish, indosserà la 10 perché siamo convinti di ...

