Messi al Psg, l’offerta è da impazzire: “40 milioni di euro a stagione” (Di venerdì 6 agosto 2021) Leo Messi si avvicina a grandi passi al Psg. Il Barcellona ha comunicato l’addio con il calciatore argentino, è stato un colpo durissimo per i tifosi blaugrana. Il club spagnolo si ridimensiona sempre di più e rischia un’altra stagione deludente, sarà difficile lottare per obiettivi importanti in campionato e Champions League. Al contrario il Psg sta costruendo una squadra incredibile ed è la favorita per vincere tutto. L’argentino è veramente vicino al trasferimento al Psg. Secondo quanto riporta l’Equipe il club francese avrebbe messo sul piatto una cifra pazzesca: triennale a 40 milioni di euro a ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 6 agosto 2021) Leosi avvicina a grandi passi al Psg. Il Barcellona ha comunicato l’addio con il calciatore argentino, è stato un colpo durissimo per i tifosi blaugrana. Il club spagnolo si ridimensiona sempre di più e rischia un’altradeludente, sarà difficile lottare per obiettivi importanti in campionato e Champions League. Al contrario il Psg sta costruendo una squadra incredibile ed è la favorita per vincere tutto. L’argentino è veramente vicino al trasferimento al Psg. Secondo quanto riporta l’Equipe il club francese avrebbe messo sul piatto una cifra pazzesca: triennale a 40dia ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Adesso il @PSG_inside sogna concretamente l’arrivo di #Messi: già avviati i primi contatti - DiMarzio : Il @PSG_inside e il sogno #Messi: contatti anche in giornata, si lavora per arrivare alla chiusura - PBPcalcio : Non so ora cosa succederà, ma il #PSG potrebbe presentarsi con un tridente formato da #Messi, #Neymar, #Mbappe.. ?… - ElChuerk : Pues na’ messi al PSG - mayorga1 : RT @le_Parisien_PSG: Mercato : Lionel Messi a choisi le PSG ?? -