Messi al Napoli, Insigne al Barcellona. Solo il Sogno di una notte di mezza estate? Una trama degna di Shakespeare e Maradona (Di venerdì 6 agosto 2021) Messi e Barcellona annunciano il divorzio. Il Napoli ed Insigne ancora non hanno l’accordo per il rinnovo. Siamo a metà di un’estate torrida che accende la fantasia. E se di mezzo ci sono Maradona e Shakespeare tutto può succedere. Ed in ogni caso ci saremo divertiti a fantasticare. La notizie erano nell’aria da tempo ed hanno colto pochi di sorpresa. Le strade di Messi e Barcellona si dividono. Messi , fresco vincitore della Coppa America, è alla ricerca di una nuova squadra; il rinnovo tra Napoli ed ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 6 agosto 2021)annunciano il divorzio. Iledancora non hanno l’accordo per il rinnovo. Siamo a metà di un’torrida che accende la fantasia. E se di mezzo ci sonotutto può succedere. Ed in ogni caso ci saremo divertiti a fantasticare. La notizie erano nell’aria da tempo ed hanno colto pochi di sorpresa. Le strade disi dividono., fresco vincitore della Coppa America, è alla ricerca di una nuova squadra; il rinnovo traed ...

Advertising

ciropellegrino : È ufficiale, il tempo di pagare il casello a Fuorigrotta e #Messi sta a #Napoli ?? #LionelMessi - giannimontieri : intestiamogli via Posillipo e portiamolo a Napoli #Messi - stroppismo : RT @AndreaTiberio7: *#Messi lascia il Barcellona* Tutti i tifosi del Napoli: - ruotologiacomo : @sonoNAPnonITA Messi non ci serve è vecchio per il calcio e costa tanto,non conviene ed è bene non illudere la gent… - cn1926it : #Messi al #Napoli? #Chiariello ci prova: “Tre motivi potrebbero stuzzicarlo -