Mercato Milan – Marchetti: “Il club ha fatto offerte importanti per Kessié” (Di venerdì 6 agosto 2021) Secondo Luca Marchetti, noto esperto di calcioMercato, Kessié avrebbe ribadito di voler rimanere al Milan: ecco la risposta del Diavolo Leggi su pianetamilan (Di venerdì 6 agosto 2021) Secondo Luca, noto esperto di calcioavrebbe ribadito di voler rimanere al: ecco la risposta del Diavolo

Advertising

AntoVitiello : Con #Hauge in partenza, il #Milan ha deciso di non privarsi di #Leao nel corso di questo mercato - Frances13758250 : RT @marcoconterio: ?? ???? Josip Ilicic out dalla gara dell'#Atalanta con il #WHUFC per motivi di mercato. Il trasferimento al #Milan ??? è se… - Milannews24_com : Calciomercato #Milan LIVE: #Leao rimane, #Ilicic più vicino - PianetaMilan : #Mercato @acmilan - @LucaMarchetti : 'Il club ha fatto offerte importanti per #Kessie ' #ACMilan #Milan… - zazoomblog : Mercato Milan – Sfuma Chaka Traorè? L’ivoriano è vicino al Club Brugge - #Mercato #Milan #Sfuma #Chaka #Traorè? -