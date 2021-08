Mental Coach e psicologo dello sport | perché vince chi ce l’ha

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 6 agosto 2021) L’esempio più eclatante è stato quello di Marcell Jacobs, medaglia d’oro alle Olimpiadi nei 100 metri. Senza pudore, ha parlato apertamente del prezioso supporto della sua Mental Coach, con cui è rimasto in contatto telefonico anche durante le gare di Tokyo. Sempre più numerosi sono gli atleti italiani seguiti da preparatori in grado di aiutarli a migliorare le proprie performance grazie anche al supporto psicologico. Perché su un campo da gioco – così come su un tappeto, un ring, una pista – a parità di potenza e preparazione atletica è sempre la testa a fare la differenza.