Meloni all'attacco sul green pass: «Stupita che vinca sempre la linea Speranza, non c'era bisogno di Draghi…»

«Draghi ha tutta l'autorità per imporsi, quindi sono Stupita che faccia quello che dice Speranza. Questo vuol dire che non avevamo bisogno di Mario Draghi». Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni a Stasera Italia News su Rete 4. «Mi pare che vinca sempre la linea Speranza e purtroppo era inevitabile che fosse così anche di fronte alla nascita del governo Draghi, questo Parlamento ha la maggioranza in mano agli stessi che già erano presenti nel precedente governo. Quindi la continuità è totale».

