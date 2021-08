Meghan Markle, nuova accusa: «Ha preso in giro la regina Elisabetta» (Di venerdì 6 agosto 2021) Una tazza di tè, un cappello floreale e un paio di guanti in pendant con il vestito. Tanto è bastato per far gridare all’oltraggio. Meghan Markle e l’amica Melissa McCarthy, protagoniste del nuovo video per il progetto 40×40, sono state infatti accusate di aver mancato di rispetto alla regina Elisabetta. «La duchessa ha mostrato cosa pensa davvero della royal family», ha scritto la biografa Angela Levin. https://twitter.com/angelalevin1/status/1423104393977683969 Leggi su vanityfair (Di venerdì 6 agosto 2021) Una tazza di tè, un cappello floreale e un paio di guanti in pendant con il vestito. Tanto è bastato per far gridare all’oltraggio. Meghan Markle e l’amica Melissa McCarthy, protagoniste del nuovo video per il progetto 40×40, sono state infatti accusate di aver mancato di rispetto alla regina Elisabetta. «La duchessa ha mostrato cosa pensa davvero della royal family», ha scritto la biografa Angela Levin. https://twitter.com/angelalevin1/status/1423104393977683969

