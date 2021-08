Meghan Markle, le rivelazioni al veleno delle ex migliori amiche nel giorno del suo compleanno: “Ha messo in busta l’anello di fidanzamento e gliel’ha spedito” (Di venerdì 6 agosto 2021) Mentre Meghan Markle, tutta compunta ed elegante, mandava in onda un videomessaggio nello studio della sua casa di Santa Barbara annunciando l’ultimo progetto benefico da lei ideato per il suo 40esimo compleanno, le sue due ex migliori amiche sputavano veleno contro di lei parlando con la stampa. In particolare, è stata Nikki Priddy, sua amica fin dai tempi dell’infanzia, ha sparare ancora una volta a zero contro la moglie del principe Harry: “Meghan è una perfida calcolatrice nel modo in cui gestisce le relazioni. Quando decide che non fai più parte della sua vita ti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Mentre, tutta compunta ed elegante, mandava in onda un videomessaggio nello studio della sua casa di Santa Barbara annunciando l’ultimo progetto benefico da lei ideato per il suo 40esimo, le sue due exsputavanocontro di lei parlando con la stampa. In particolare, è stata Nikki Priddy, sua amica fin dai tempi dell’infanzia, ha sparare ancora una volta a zero contro la moglie del principe Harry: “è una perfida calcolatrice nel modo in cui gestisce le relazioni. Quando decide che non fai più parte della sua vita ti ...

Advertising

vogue_italia : La camicia bianca secondo Meghan Markle ?? - zazoomblog : Meghan Markle le rivelazioni al veleno delle ex migliori amiche nel giorno del suo compleanno: “Ha messo in busta l… - BeatricePradal : RT @leraccoonmorice: Ma scusate ma l'articolo di Rolling Stone Italia per i quarant'anni di Meghan Markle?? Sto ridendo da mezz'ora https:/… - Ilmiosenso33 : RT @leraccoonmorice: Ma scusate ma l'articolo di Rolling Stone Italia per i quarant'anni di Meghan Markle?? Sto ridendo da mezz'ora https:/… - infoitcultura : 'Lo hanno fatto davvero'. Meghan Markle compie 40 anni. E pochi si aspettavano il gesto di Kate e William -