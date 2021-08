Massimo Armeni, muore tra le onde a Ladispoli per salvare i suoi bambini (Di venerdì 6 agosto 2021) Massimo Armeni, 64 anni, si tuffa in mare per salvare i suoi figli. Ora i bambini sono salvi ma per lui, padre ed eroe, non c’è stato nulla da fare. Giovedì 5 agosto, attorno alle 16:00 di pomeriggio, nella spiaggia libera di via Marina Torre Flavia a Ladispoli, un uomo è morto dopo essersi tuffato in mare L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 6 agosto 2021), 64 anni, si tuffa in mare perfigli. Ora isono salvi ma per lui, padre ed eroe, non c’è stato nulla da fare. Giovedì 5 agosto, attorno alle 16:00 di pomeriggio, nella spiaggia libera di via Marina Torre Flavia a, un uomo è morto dopo essersi tuffato in mare L'articolo proviene da Leggilo.org.

