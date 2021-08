Advertising

viaggiareonthe1 : Maserati - Collaudi in Italia per la Grecale -

Ultime Notizie dalla rete : Maserati Collaudi

Quattroruote

... magari marchiato Ferrari, Lamborghini o. Noi di Motorbox siamo sempre un po' scettici ... la "458 italo - tedesca", ancora incompleta, stava girando per deia San Pietroburgo quando ...Innanzitutto le proporzioni: i designerhanno fatto di tutto per mantenere quelle della vecchia generazione, nata nell'ormai lontano 2007 ma capace di scrivere un capitolo molto importante ...Il 47enne pilota sassolese ha tagliato l’incredibile traguardo al volante della 375 Il primo test nel 2001: «Ho guidato tutte le “rosse” tranne la 126 C2 del 1982» ...Il simulatore di guida non serve solo ai piloti di Formula Uno per allenarsi sui tracciati del Mondiale guidando in realtà virtuale. Nella sede di Modena di Maserati, infatti, l'Innovation Lab supera ...